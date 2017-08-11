"Pis işlerle uğraşma" diyenlere inat başarıyı yakaladı

VAN (AA) - YUSUF SOYALP - Van'ın Tuşba ilçesinde çevresindekilerin "Pis işlerle uğraşma" sözlerine aldırış etmeden 30 bin lira sermayeyle solucan gübresi üretimine başlayan Fatih Yıldırım, bu sektörde başarıyı yakaladı.

İnternetten araştırma yaptıktan sonra organik solucan gübresi tesisi kurmaya karar veren Yıldırım, ilk etapta 30 bin lira masraf yaparak 200 bin solucanla üretime başladı. Yıldırım, 10 ay gibi kısa bir sürede 2 milyon solucana ulaştı.

- "Siparişlerimiz var, yetiştiremiyoruz"

Fatih Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işsiz olduğu dönemde internetten iş aramaya başladığını ve solucan gübresi üretimiyle karşılaştığını belirterek "İşi kendime uygun buldum ve üretimi yapan birçok tesisi ziyaret ettim. Üreticilerden güzel yorumlar alınca solucan gübresi üretim işine girdim." dedi.

Bu işin çok fazla sermaye gerektirmediğini dile getiren Yıldırım, "Biz kısa bir sürede güzel sonuçlar aldık. Bu kadar yoğun bir taleple karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Siparişlerimiz var ama yetiştiremiyoruz. Talep beklediğimizden daha fazla çıktığı için çok mutluyuz." diye konuştu.

Çevresindekilerin kendisine ilk başlarda "Pis işlerle uğraşma" dediğini anlatan Yıldırım, 10 ayda 30 ton solucan gübresi ürettiğini ve çeşitli illere sattığını söyledi.



- "İran'a açılmayı düşünüyoruz"

İlerleyen süreçte tesisini büyüterek müşteri taleplerini karşılayacak seviyeye gelmeyi amaçladığını ifade eden Yıldırım, şöyle devma etti:

"Tesisimizi büyütmemizin ardından pazarımızı da genişletmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda fizibilite çalışmalarımızı yapmaya başladık. İlk olarak İran'a açılmayı düşünüyoruz. Bunun için gerekli girişimleri ve tanıtım çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu anlamda birkaç İran firmasına numunelerimizi gönderdik. Müşterilerimizden olumlu sonuçlar aldık."

Yıldırım, solucan gübresinin organik olmasından dolayı müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Solucanların ürettiği gübre tarım ürünlerinde yüzde 40 ile 70 arasında bir verim artışı sağlıyor. Su tutma özelliği, erken hasat, ürünlerin renginin ve tadının yüzde yüz organik olmasını sağlıyor. İçinde herhangi bir kimyasal taşımıyor."