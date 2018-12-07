"Piyasalarda normalleşme görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, piyasalarda bir normalleşme gördüklerini belirterek, "Bu normalleşme sürecini biz ekim ayından itibaren hissetmeye başladık.” dedi.



Tuncer, ekonomide yaşanan son gelişmelerin yansımalarına ve Schneider Electric’in Türkiye faaliyetlerine ilişkin AA muhabirin sorularını yanıtladı.



Dünyada kendisini enerji yönetimi ve otomasyon uzmanı olarak konumlandıran şirketin dünya genelinde 144 bin, Türkiye’de 3 fabrikada bin 800’den fazla çalışanı bulunduğunu aktaran Tuncer, şirketin 27 milyar avro ciroya sahip olduğunu ve cironun yaklaşık yüzde 5’ini Ar-Ge’ye yatırdığını dile getirdi.



Son 20 yılda bir çok teknolojik gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Tuncer, “Hayatımızın içinde yer alan bir çok alanda ciddi değişimler yaşandı. Ama bu değişim bazı alanlarda yaşanmadı. Bunlardan bir tanesi de enerji ve elektrik alanı. Schneider Electric kendini bu enerjideki dönüşümün merkezine koyup dijitalleşmeyle bunu birleştirip çevresinde dönüşümün liderlerinden birisi olmayı hedeflemiş bir şirket.” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de anahtar, priz, trafo, orta gerilim panoları ve bir kısım ekipman üretimi yaptıklarını ve Türkiye’de net ihracatçı firma konumunda bulunduklarını dile getiren Tuncer, “Aslında biz toplam net pozisyonumuz dikkate alındığında Türkiye’de net ihracatçıyız. 2017 verilerine göre Schneider Electric Türkiye en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasında diyebiliriz, sektörde ise 7. sırada 80 den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.” şeklinde konuştu.





-“Global organizasyonlarda iyi örnek olarak gösteriliyoruz”





Tuncer, firmanın Türkiye’deki faaliyetlerinin ve projelerinin küresel ölçekte örnek gösterildiğini belirterek, şunları söyledi:



“Bugün bizim Mersin Şehir Hastanesi’nde yaptığımız çözüm Schneider Electric’in bir çok global organizasyonunda iyi örnek olarak gösteriliyor. Bir dergi tarafından Ortadoğu ve Doğu Avrupa’daki en iyi kamu-özel hastanesi projesi ilan edildi. Schneider Electric olarak, işletmelerin güvenliğini, güvenilirliğini, verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve bağlanabilirliğini artırmaya odaklanıyoruz. Bunu, her seviyede yenilikçi olmamızı sağlayan tek, açık mimariye sahip IoT özellikli sistemimiz EcoStruxure ile yapıyoruz.

Bağlantılı ürünlerle birlikte, firmalar için kontrol ve izleme çözümleri, analizler ve servisler sağlıyoruz. Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jean-Pascal Tricoire yatırımcılara yaptığı sunumlarda bizim Türkiye’de İDO’nun iskelelerine yaptığımız enerji izleme sistemlerini örnek gösterdi. -“Dijital dönüşüm konusunda Türkiye'nin adaptasyon gücü yüksek”



Türkiye'nin dijital dönüşümü yakalayıp yakalamadığı konusuna değinen Tuncer, “Burada 2 şeyi ayırt etmek lazım. Dijital dönüşümü kullanmak ve dönüşümü oluşturmak. Dijital dönüşümü oluşturmak konusunda küçük örneklerle, girişimci ruhuyla yapılan şeyler var ama o büyük dijital dönüşüm beklenen seviyede değil.” değerlendirmesinde bulundu.



Tuncer, dijital dönüşüm konusunda Türkiye'nin adaptasyon gücünün daha önceki örneklerde olduğu gibi yüksek olduğunu ve Türkiye'nin bu dönüşümün en hızlı yaşanan yerlerden biri olacağına inandıklarını kaydetti.







-“Kendi değerlerimizle ticareti açık tutmaya çalıştık"







Bora Tuncer, Türkiye ekonomisinde ve piyasalarda yaşanan son gelişmelerin yansımalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Döviz kurundaki dalgalanmanın zirve yaptığı dönemde kısa süreli bir duraksama yaşadıklarını ancak ardından toparlanarak ticaret kanallarını açık tuttuklarını anlatan Tuncer, “Kurdaki artışların, depomuzda zaten tedarik edilmiş mallara fiyat yansımasını yapmadan daha sonradan bir şekilde ithal edeceğimiz malzemelere olan yansımalarını yönetecek şekilde bir kısım zamlar da yaptık aynı zamanda. Sonra kur geri gelince fiyatları indirdik. Biz kendi değerlerimizle ticareti açık tutmaya çalıştık, hiç kapatmadık.” ifadelerini kullandı.



Diğer taraftan piyasada ağustos ayının ikinci yarısında ve eylül ayında bu belirsizliğin neden olduğu bir yavaşlama yaşandığını belirten Tuncer, “Ama diğer taraftan da hayatın devam ediyor olması, endüstriyel tesislerin bir şekilde üretim yapıyor olması, ihracatçıların keza bu rekabet avantajları sebebiyle biraz hareketlenmiş olması ve bütün bunların getirdiği bir talep birikmesi de oldu.” dedi.

Tuncer, son dönemde yaşanan gelişmelere işaret ederek, "1 aydır daha zorlanarak, daha çok çalışarak diyelim ama normal ticaret hacimlerine doğru gidiyoruz. Bir normalleşme görüyoruz. Bu normalleşme sürecini biz ekim ayından itibaren hissetmeye başladık.” ifadelerini kullandı.







-“Sağlık sektöründe hayat standardına katkı sağlayacak bir dönüşüm var”







Türkiye’de ekim ayında düzenlenen “Innovation Summit Istanbul” isimli inovasyon zirvesine Schneider Electric’in önemli 3 isminin katıldığına dikkati çeken Tuncer, şunları söyledi:



“Schneider Electric’in en tepe 10 isminden 3’ü buradaydı. Bu insanların hepsi ülkede potansiyel oldukları için zaten kalkıp oradan geldiler. Buradan giderken de hepsi geldiklerine göre oldukça daha fazla pozitif algılarla gittiler. Schneider Electric, Türkiye’yi önemli üretim üstlerinden birisi olarak görüyordu, görüyor ve görmeye devam edecek. Bu da benim Bora Tuncer olarak yorumum değil, farklı ve üst seviyedeki insanların bana söylediklerini aktarıyorum size.”



Tuncer ayrıca Türkiye’de sağlıkta çok ciddi bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “Biz de buradaki rolümüzü almaya çalışıyoruz. Sağlık sektöründe insanların hayat standartlarına önemli bir katkı sağlayacak bir dönüşüm var. Şehir hastaneleri bu işin bir bölümü aslında.” şeklinde sözlerini tamamladı.

