LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Suriye'de terör örgütü PKK ile PYD ilişkisini ayrıntılı şekilde ortaya koyan raporuyla gündeme gelen Ortadoğu Uzmanı Kyle Orton, bu ilişkinin Batı'da gerekenden daha az bilindiğini belirterek, "İnsanlar aldatılmak istiyordu, hala da istiyorlar. Kimse size onları bir illüzyondan kurtardığınız, kandırıldıklarını söylediğiniz için teşekkür etmiyor." dedi.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Henry Jackson Society’nin Ortadoğu Analisti Orton, geçen ay yayımladığı “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı raporuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Raporunda, PKK ile PYD arasındaki ilişkileri ortaya koyan Orton, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer vermişti.

PYD ile PKK ile bağlantısını yazarken herhangi bir tereddüt yaşamadığını belirten Orton, "(Batı'da) PKK ile PYD ilişkisi gerekenden daha az biliniyor. Bu da bu ilişkiye dikkat çekmem için ilave motivasyon teşkil etti." dedi.

Raporuna, uzmanlarda gelen tepkilerin genel olarak destekleyici nitelikte olduğunu ifade eden Orton, "Bazı uzmanlar ile PKK/PYD'nin ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından hangi ölçüde kullanılması gerektiği konusunda farklı düşünsek bile örgütün niteliğiyle ilgili tespitlerime itiraz gelmedi." diye konuştu.

Orton, terör örgütü yandaşlarının ise raporuna sert tepki gösterdiğini aktardı. Orton, raporunda PKK/PYD’nin kontrol ettiği topraklarda otoriter bir yönetim kurduğunu ve örgütün safında çatışan yabancıların da kendi ülkeleri için terör tehdidi teşkil ettiğini kaydetmişti.

İngiliz makamlarının PKK/PYD safında çatışan İngiliz vatandaşlarının teşkil ettiği sorunun uzun süredir farkında olduğunu belirten Orton, "İngiliz devleti terör yasasının bunlara hangi ölçüde uygulanabileceği sorunuyla uğraşıyor. Raporda da ortaya konduğu gibi vakalar epey bireysel, o nedenle sonuçlar da değişken oluyor." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlar aldatılmak istiyordu, hala da istiyorlar"

Orton, PKK/PYD’nin Batı'da yürüttüğü propagandaya ilişkin de "DEAŞ’ı ana düşmanı olarak benimsemesi, mağdur olduğu yönünde oluşturduğu algı, demokrasi, sekülerlik, kadın hakları ve çevrecilik iddiası, pek çok Batılıyı onunla özdeşleşmeye itti.” değerlendirmesini yaptı.

Batı'da, PKK/PYD’nin şiddet dolu geçmişinden kopmamış bir örgüt olmasına önem verilmediğine dikkati çeken Kyle Orton, “PKK/PYD devletçiğinin Esed rejimiyle iş birliği halinde kurulmuş olması da basında görmezden gelindi. Suriye’de ‘iyi adam’ bulmak isteyen çok fazla insan vardı ve örgüt kendisini bu rol için sundu.” ifadelerini kullandı.

"Batı basını örgütün propagandasını eleştiriye tabi tutmadan yinelemekle yetindi.” diyen Orton, “Koalisyonun, örgütü DEAŞ’a karşı kara gücü olarak benimsemesi de ona fazladan bir meşruiyet kattı. İnsanlar aldatılmak istiyordu, hala da istiyorlar. Kimse size onları bir illüzyondan kurtardığınız, kandırıldıklarını söylediğiniz için teşekkür etmiyor." değerlendirmesini yaptı.

- PKK/PYD'nin gerçek yüzü raporda

Kyle Orton'un raporunda, PYD ile PKK’nın ilişkilerini ayrıntılı şekilde ortaya konulurken, terör örgütünün Avrupa’daki yasa dışı faaliyetlerine de yer verilmişti.

Rapor, PKK/PYD’nin örgüt için infazlardan terör eylemlerine, uyuşturucu ticaretinden haraca ve insan kaçakçılığına kadar geniş yelpazedeki suçlarının dökümünü yapmıştı.

Rapora göre, 1990’ların başında itibaren Batılı devletlerin örgütü terör listesine almaya başlamasında, Türkiye ile dayanışmadan ziyade, örgütün kendi topraklarında karıştığı suçlar etkili oldu.

Raporda , PKK/PYD’nin Suriye’de kendisine muhalif Kürtlere baskı ve şiddet politikası da detaylı olarak gözler önüne serildi.

PKK/PYD saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80’e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Rapor, İngiliz makamlarını terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirleri almaya, katılanları da yakında izlemeye ve gerekli hallerde kovuşturmaya davet etmişti. Rapor, terör örgütüne katılan İngilizlerin NATO müttefiki Türkiye ile bu ülke arasında diplomatik bir krize yol açabileceği uyarısında bulunmuş ve İngiliz makamlarını örgüt ile arasına mesafe koymaya çağırmıştı.

Rapor, İngiltere’de 2001’de terör örgütü listesine giren PKK’nın diğer adları arasına YPG’nin de eklenmesini ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanmasını tavsiye etmişti.



Örgüt yeni katılımların önüne geçilmesi için PKK/PYD’nin propaganda araçlarını teşkil eden yayım organlarının kapatılması gerektiği belirtlilen raporda, örgütün terörist niteliğini ortaya koyan olgusal bilgilerin de halkın erişime olanak verecek şekilde yaygınlaştırılması gereğine de işaret edilmişti.







