PKK sığınağından tavla ve satranç takımı da çıktı

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında Mehmetçik'in PKK'lı bir teröristi etkisiz hale getirdiği sığınakta, bir kalaşnikof tüfek ve savunma tipi 2 el bombasının yanı sıra tavla ve satranç takımından televizyona kadar birçok malzeme bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile komandolar tarafından Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında 5 gün önce başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Sığınağa saklanan bir teröristin ansızın düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmesi sonrası bölgede başka terörist olup olmadığını araştıran Mehmetçik, öldürülen teröristin bulunduğu sığınakta da detaylı arama yaptı.

Teröristlerce toprak kazılarak hazırlanan sığınakta, öldürülen teröriste ait bir kalaşnikof tüfek ve savunma tipi 2 el bombasının yanı sıra bir büyük telsiz, bomba yapımında da kullanılan 2 ayrı 72 amperlik akü, 10 metre uzatma kablosu, 10 farklı 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 100 metre kablo ile 2 eşofman, birer adet palaska ve kütüklük, pas sökücü, jeneratör, televizyon, uydu alıcısı, adaptör, uyku tulumu, haki renkli panço, eldiven, "leşker" kıyafeti, haki renkli sırt çantası, hırka, şort, powerbank, harddisk, pusula, güneş enerji çevirici güç kaynağı, led lamba, şemsiye, 3 bidon, 7 gömlek, 2 çift çorap ve 4 atlet ele geçirildi.

- PKK'nın bölgedeki deposu

Terör örgütünün bölgede depo olarak kullandığı anlaşılan sığınakta birer adet satranç takımı ve tavla ile yemek listesi, kayıt cihazı ve kaseti, 5 not defteri, 62 adet pil, 5 adet 60'lık kamera kaseti, krem ve 9 parça halinde örgütsel doküman da bulundu. Hiç kullanılmadığı anlaşılan satranç takımının kutusunda olduğu belirtildi.

Birçok yaşam ve sağlık malzemesinin de ele geçirildiği sığınakta bulunan diğer malzemeler ise şöyle sıralandı:

"46 kilogram un, 5 kilogram salça, 11 kilogram toz şeker, 7 kilogram pirinç, 5 kilogram bulgur, 7 kilogram bulgur yarması, 5 kilogram nohut, 5 kilogram kuru fasulye, 10 kilogram kırmızı mercimek, 3 kilogram çay, 1,5 kilogram pul biber, 10 ayrı 100 gramlık hamur mayası, 55 adet 5 gramlık şekerli vanilin, 3 adet 750 gramlık tuz, 5 hamur kabartma tozu, 9 adet 53 volt ampül, 80 mum, 2,5 litrelik bir boş bidon, 11 ağrı kesici ilaç, 10 sargı bezi, 4 makara iplik, 11 kitap, 2 tıraş köpüğü, 2 koli bandı, 1 tıraş makinesi ve şarj aleti, 12 çakmak, 3 çakmak gazı, 6 diş fırçası, 5 battaniye, 5 bardak, 4 diş macunu, 15 litre motor yağı ile birer adet tentürdiyot, çaydanlık, düdüklü tencere, tabak, soba, top halinde bez, masa örtüsü, nevresim."

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.