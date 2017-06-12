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PKK'da çözülme sürüyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kampında yaşadıkları insanlık dışı muamele ve baskıya dayanamayarak kaçan 4 terörist, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'da çözülme sürüyor

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütüne karşı özellikle 2017 yılı başından itibaren düzenlenen başarılı operasyonlar ve ortaya konan kararlı tutum, örgütün kendi elemanları üzerindeki etkisini ve kontrolünü kaybetmesine yol açtı.

Hakkari'de 4 terörist teslim oldu

Geçtiğimiz günlerde, Tunceli’de yasak ilişki sonucu hamile kalan bir kadın teröristin, infazını engellemek için güvenlik güçlerine sığınmasının ardından, dün de ikisi kadın 4 terörist, Hakurk kampından yaşadıkları insanlık dışı muamelelere ve baskıya dayanamayarak, silahsız ve teçhizatsız şekilde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarına teslim oldu.

Yiyecek ve içecek verilen teröristler, ilk sorgularının ardından kolluk güçlerine teslim edildi.

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HakkariHakurk KampıTeslimTürk Silahlı KuvvetleriTürkiye
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