PKK'dan tanksavar füzesi çıktı

ANKARA (AA) - Şırnak'ta, bölücü terör örgütüne yönelik yapılan arama-tarama faaliyetinde İsveç menşeli iki adet tanksavar füzesi ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığına, dün bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Biliç Tepe bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere Irak'tan getirilen silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi geldi.

Bunun üzerine bölgede yapılan arama ve taramalarda İsveç menşeli iki AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca füzelerin fotoğrafları da basınla paylaşıldı.