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PKK'lı teröristler, iş adamını katletti

- Siirt'te PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan iş adamı Mehmet Salih Arslan, yaşamını yitirdi

PKK'lı teröristler, iş adamını katletti

SİİRT (AA) - Siirt'te iş adamı Mehmet Salih Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde yaşayan ve köyde süt ve süt ürünleri üzerine fabrika kuran 62 yaşındaki Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Evinin önündeki saldırıda ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirtilen Arslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.

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