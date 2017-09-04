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PKK'lı teröristler, işçinin evlilik hayalini yarım bıraktı

- Şırnak'taki yol inşaatında bayram ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan ve PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden işçilerden Kadir Oslu'nun bayramdan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi - Oslu'nun babası Sabri Oslu: - "Ekmek paralarını kazanmak için oradaydılar başka bir günahları yoktu. Allah bu PKK'nın belasını versin. Allah bunu yanlarına bırakmasın. Bunlar Kürt değiller" - Oslu'nun kız kardeşi Hatice: - "Dilerim Allah'tan, bizim evimize ateş düşürdüler, onların da evine ateş düşsün. Bu yangın onların evini yakıp kül eder. Ağabeyimden ne istediler? Kendi halinde ekmek parasını kazanan bir işçiydi"

PKK'lı teröristler, işçinin evlilik hayalini yarım bıraktı

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde yapımı süren yol inşaatında bayram ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan ve PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren işçilerden Kadir Oslu'nun bayramdan sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

PKK'lı teröristlerce 28 Ağustos'ta, Uludere ilçesi Ortabağ köyü Düğündağı bölgesinde yol yapımında çalışan Kadir Oslu (24) ile Cangir Yılmaz (30) ve Ramazan Yakut (37) katledilmişti.

Terör saldırısında yaşamını yitiren işçilerden Oslu'nun evlilik hazırlığı yaptığı, bu nedenle yol inşaatında çalışarak çeyizlik eşya ve altın aldığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK'ya tepki gösteren Oslu'nun babası Sabri Oslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısının yaşandığı gün oğlunun erken saatlerde evden çıktığını, bir saat sonra da teröristler tarafından saldırıya uğradığını öğrendiklerini anımsattı.

Oğlunun cesedini araçta kanlar içinde bulduğunu anlatan Oslu, şöyle konuştu:

"Bu PKK'nın alçak saldırılarından birisidir. Ekmek paralarını kazanmak için oradaydılar başka bir günahları yoktu. Allah bu PKK'nın belasını versin. Allah bunu yanlarına bırakmasın. Bunlar Kürt değiller. Kürtlerin hakkını savunuyorum diyeceksin, gelip Kürt işçisini infaz edeceksin, hangi mantığa sığar? Ben Kürt'üm ama Türk bayrağı altında yaşıyorum. Onlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar."

Oğlunun evlilik hazırlığı yaptığını belirten Oslu, oğlunun aklı başında, saygılı, işinde gücünde biri olduğunu sözlerine ekledi.

- Evlenebilmek için çalışıyordu

Anne Naime Oslu da oğlunun evlenmek için gecesini gündüzüne katarak çalıştığını, oğlunun hayatını kaybettiği gün biriktirdiği parasıyla bilezik almak için kuyumcuya gittiğini, orada evladının ölüm haberini aldığını anlattı.

"Bayramdan sonra kız istemeye gidecektik." diyen Oslu, düğün hazırlığı yaptıklarını belirtti.

Oslu'nun kardeşi Kenan Oslu ise ağabeyini terör saldırısında kaybetmenin acısını yaşadıklarını aktardı.

Kenan Oslu, "Ağabeyim herkes tarafından sevilen bir insandı herkesle şakalaşırdı. Teröristler onun evlilik hayalini bitirdi." ifadelerini kullandı.

Kız kardeşi Berivan Oslu da ağabeyinin çalışarak nişan yüzüğü ve damatlık elbisesi aldığını belirterek, "Lanet olası terör örgütü onu katletti, evlenmesine izin vermediler. Lanetliyoruz." dedi.

"Dilerim Allah'tan, bizim evimize ateş düşürdüler, onların da evine ateş düşsün. Bu yangın onların evini yakıp kül eder. Ağabeyimden ne istediler? Kendi halinde ekmek parasını kazanan bir işçiydi." diyen Oslu'nun diğer kız kardeşi Hatice Oslu ise ağabeyinin evlilik hayalinin olduğunu, terör örgütünün bu hayalini gerçekleştirmesini engellediğini kaydetti.

Oslu, "Sürekli evlilikten bahsediyordu. Görüştüğü bir kız arkadaşı vardı. Damatlık elbisesini almıştı. İstediği tek şey sevdiğine kavuşmaktı." diyerek ağladı.

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