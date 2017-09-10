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PKK'lı teröristlerin iş adamını katletmesi

- Siirt Valisi Atik, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın yakınlarını ziyaret etti

PKK'lı teröristlerin iş adamını katletmesi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Mehmet Salih Arslan'ın yakınlarını ziyaret etti.

Siirt Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Atik, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın yakınlarıyla görüştü.

Atik, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın öğrenilmesine müteakip olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Bazı basın yayın organlarında yayınlandığı gibi olayın "köy basma" şeklinde olmadığını ifade eden Atik, güvenlik güçlerince araştırılan olayla ilgili detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını kaydetti.

Ziyarette Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay da yer aldı.


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