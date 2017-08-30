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PKK'lı teröristlerin yaktığı iş makineleri

- Siirt'te teröristlerin iş makinelerine verdiği tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

PKK'lı teröristlerin yaktığı iş makineleri

SİİRT (AA) - Siirt'te PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği iş makinelerindeki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

Merkez Bağlıca ile Demirkaya köyleri arasında yol çalışması yapan özel firmaya ait 11 iş makinesi, yol çalışmasının ardından park edildikleri yol kenarındaki arazide teröristlerce gece ateşe verilmesinin ardından güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Bölgede teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde 9 ekskavatör, bir dozer ve bir silindire verilen tahribat görüldü.


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Ateşe VerilmeIş MakineleriPKK'lı TeröristlerSiirt
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