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PKK'lıların korkulu rüyası: "Fatihler"

- Hakkari'de terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele eden Fatihler Jandarma Özel Harekat Taburu, yüksek rakımlı yayla, dağ ve kayalıklarda zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden arama tarama faaliyeti gerçekleştirerek teröristlere göz açtırmıyor - Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Karataş: - "Vatanın birlik bütünlüğünü korumak ve vatanımıza göz diken hainleri etkisiz hale getirmek amacıyla görevimizi sürdürüyoruz"

PKK'lıların korkulu rüyası:

HAKKARİ (AA) - NECMİ ERTUŞ - Hakkari'de PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan Fatih Jandarma Özel Harekat Taburu'na (JÖH) bağlı birlikler, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden bölgenin güvenliğini sağlıyor.

Yüksek rakımlı yayla, dağ ve kayalıklarda yürüttükleri arama tarama faaliyetleriyle terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan JÖH birlikleri, devletin sağladığı imkanlarla terörle mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor.

Zorlu coğrafyada tam teçhizatla bölgenin huzur ve güvenliği için mücadele veren JÖH'ler, Hakkari'nin sınır bölgelerindeki geçiş noktalarını kontrol altında tutarak teröristlerin yurda sızmasını engelliyor.

Teröristlerin sığındıkları mağaraları da tek tek imha ederek PKK'ya lojistik anlamda da büyük darbe vuran JÖH'ler, gece gündüz demeden vatanın birlik ve bütünlüğü için nöbet tutuyor.

- Mehmetçik vatan nöbetinde

Hakkari'ye 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda teröristlere yönelik operasyon yürüten JÖH timinin komutanı Astsubay Üstçavuş Erdinç Karataş, AA muhabirine, Fatihler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı bünyesinde terörle mücadele ettiklerini söyledi.

Taburda özel yetişmiş, teçhizatlarla donatılmış personelin görev yaptığını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Gerek meskun mahallerde gerekse de 2-3 bin rakımlı dağlar ve tepelerde görev yürütüyoruz. Bölücü terör örgütü mensuplarının olduğu her yerde vatanın birlik bütünlüğünü korumak ve vatanımıza göz diken hainleri etkisiz hale getirmek amacıyla görevimizi sürdürüyoruz. Görevimizi tüm mevsimlerin zorlu şartlarında, zor arazi koşullarında vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla devam ettirmekteyiz."

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