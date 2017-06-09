PKK'lıların öldürdüğü Yeni İhya-Der Başkanı Baran anıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki yıl önce evinden çıktığı esnada PKK'lı teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Yeni İhya-Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı.

Şehitler Kervanı Platformunca 9 Haziran 2015'te evinden çıktığı esnada öldürülen Baran için merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki programda Kuran-ı Kerim'in okundu, Baran'ın hayatından kesitler aktarıldı, dua edildi.

Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların çalışmasının birer nur ve ışık olduğunu, yarasaların ışıktan rahatsız olduğu gibi bu bedbaht insanların da Müslümanların gayretli çalışmalarından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Çelik, "Bir dava uğruna ölen insanın yüceliği kadri ve kıymeti o davanın yüceliğinden, kıymetinden gelir. Onlar tarihinden asla ders almamış, beyinleri ve aklı melekeleri dumura uğramıştır. Habil'den bugüne kadar, Kabiller hep katliam ve cinayetler işlediler ama Habillerin kutlu davasını asla söndüremediler." şeklinde konuştu.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz da gazetecilere yaptığı açıklamada, Baran'ın İslami mücadele verdiği için terör örgütü PKK tarafından hedef seçildiğini belirtti.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hak davasını İslami toplumda yaşanır kılma mücadelesini veren kardeşlerimize tüm insanımızın sahip çıkması lazım. Eğer kendini bilmeyenlere, halkın maslahatını düşünmeyenlere fırsat verilirse onlar da bu fırsatı halka zulüm ederek kullanırlar. Gücünü ve silahını halka doğrultup Müslümanları katletmeye girişirler. Islaha değil ifsada sebep olurlar. Toplumun ıslahı için çalışanlara ve halkın maslahatını gözetenlere, gençlerin geleceğini düşünüp onları muttaki birer Müslüman yapmak için uğraşanlara destek olmaları gerekir."

Programa, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Vedat Turgut, HÜDA PAR İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Baran, Diyarbakır'da 9 Haziran 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla sanıklar Diyadin G. ile Sezgin Demirok hakkında "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanıklardan Demirok, 24 Aralık 2015'te Sur'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüş, davanın ilk duruşmasında tutuklu tek sanık Diyadin G. ise tahliye edilmişti.