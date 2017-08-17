PKK'nın katlettiği Sımpil'in adı parkta yaşatılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren Fırat Sımpil'in adı, çocuk parkında yaşatılıyor.

Silvan Barajı inşaatı yolu olarak da kullanılan Bağlar Mahallesi Büyük Çeşme Caddesi'nde 30 Ağustos 2015'te sebze almak için evden çıktığı sırada teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 13 yaşında hayatını kaybeden Sımpil'in ismi, belediye tarafından Yüksek Mahalle'de oluşturulan çocuk parkına verildi.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında Silvan Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Adem Çelik, yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerce vahşice katledilen Sımpil'in adının daha önce de bir caddeye verildiğini söyledi.

Sımpil'in hafızalarda canlı tutulması gerektiğini belirten Çelik, "Bu bizi hakikaten üzen ve kedere boğan bir olay. PKK'nın yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcı dolayısıyla şehit oluyor. Fırat çok başarılı, çalışkan ve mahallede de çok sevilen bir çocuktu. Biz de bu şehit çocuğumuzun adını yaşatmak adına bir parkımıza ismini veriyoruz." dedi.

- "Artık çocukları eğitimle buluşturuyoruz"

Bölgede PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle çok büyük acılar yaşandığını kaydeden Çelik, bundan en çok çocuklar ve kadınların etkilendiğine işaret etti.

Bu travmayı hafızalardan silmek için çocuklara yönelik çalışmalar başlattıklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Öncelikle çocuklarımızı parklarla buluşturmak istedik. Göreve geldiğimiz günden itibaren her mahallemizde birer park projesi yaptık. Bulabildiğimiz her alanda çocuk grupları oluşturduk. Çocukların terörün psikolojik etkilerini üzerinden atmalarına yönelik çalışmalarımız olacak. Onları sinema ve tiyatroyla buluşturacağız. Çocukların hak ettiği ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz."

Çelik, bölgedeki çocukların geçmişte PKK'lı teröristlerce kandırıldığını belirterek, "Ellerine önce taş, daha sonra silah verildi. Terör örgütü bu çocuklarımızı kendi emelleri doğrultusunda kullandı. Ancak artık çocuklarımızı eğitimle buluşturmak, devletine ve milletine bağlı çocuklar yetiştirmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.







