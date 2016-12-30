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PKK'nın Sincar'dan çekileceği iddiası

- Musul'un Sincar ilçesi Asayiş Sorumlusu Derbo: "PKK'lılar şimdiden bölgeyi ve ellerinde tuttukları yerleri boşaltmak için hazırlık içerisindeler" "HPG ve YPG'lilerin hepsi Türkiyeli ve Suriyeliler. Bu yüzden bu iki grup Şengal'den çekilecek"

PKK'nın Sincar'dan çekileceği iddiası

ERBİL (AA) - Irak'ın Musul iline bağlı Sincar ilçesi Asayiş Sorumlusu Kasım Derbo, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekileceğini, militanların şimdiden hazırlık yapmaya başladığını iddia etti.

Derbo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK'lılar şimdiden bölgeyi ve ellerinde tuttukları yerleri boşaltmak için hazırlık içerisindeler." dedi. Sincar'dan sadece, Kandil'den HPG ve Suriye'den gelen YPG'li militanların çekileceğini aktaran Derbo, "HPG ve YPG'lilerin hepsi Türkiyeli ve Suriyeliler. Bu yüzden bu iki grup Şengal'den çekilecek." diye konuştu.

PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı başta Erbil olmak üzere uluslararası düzeyde baskının oluşmasından sonra, örgütün çekilmek için hazırlıklara başladığını ileri süren Derbo, "Bizim gözlemlerimize göre, militanları Kandil ve ellerindeki bölgelere geçmek için Şengal'deki cephane ve silahlarını topluyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada PKK'nın Irak'ta yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar. Uluslararası haklarımızı kullanacağız, PKK'nın Irak'taki yapılanmasına aktif müdahale edeceğiz." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner ise PKK'nın Sincar'daki varlığına ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı. PKK'nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani de geçen hafta, PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için gerekirse askeri güç kullanacakları yönünde açıklamada bulunmuştu.

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PkkSincarYPG
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