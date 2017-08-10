PKK/PYD'den Mare'ya çok namlulu roketatarlarla saldırı: 3 sivil yaralı

MARE (AA) - Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine çok namlulu roketatarlarla düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.

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Mare'deki merkez hastanenin doktorlarından Abdurrahman Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD'nin Mare'ye çok namlulu roketatarlarla düzenlediği saldırıda yaralanan 3 sivilin hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Mare'deki yerel medya aktivistlerinden Abdulfetah Hüseyin, ''Terör örgütü PYD'nin, Mare'de sivil yerleşim yerini hedef alan saldırıda çok sayıda evde maddi hasar meydana geldi. PYD son zamanlarda sık sık ilçeye ağır silahlarla saldırmaya başladı."' dedi.

"İlçemiz her gün PYD'nin saldırılarına maruz kalıyor"

Mare sakinlerinden Usame Nasır, terör örgütünün yaşattığı mağduriyeti şöyle anlattı:

''Kime şikayet edeceğimizi bilemiyoruz. Birleşmiş Milletlere mi? Bu resmen PYD işgalidir. İlçemiz her gün PYD'nin saldırılarına maruz kalıyor. BM, PYD'nin ihlallerini görmüyor mü veya görmezden mi geliyor? Mare'den PYD'nin işgal ettiği Arap topraklarına bir saldırı olmadı. PYD sivil yerleşim yerine saldırmaktan başka bir şey yapmıyor. Bunlar hain insanlardır. Bunlar Arap topraklarını işgal ettiler. Şimdi de bize saldırıyorlar. Bu yapılanlar insanlığa sığmaz."

Muhabir: Halit Süleyman