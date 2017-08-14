PKK/PYD'nin evinden çıkardığı annenin yardım çağrısı

BAB (AA) - HALİT SÜLEYMAN - Suriye'de terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği bölgelerde yaşayan Arap nüfusu göçe zorlamaya devam ediyor. İki serebral palsi hastası çocuğuyla evini bırakmak zorunda kalan anne, örgütün zulmünü anlatarak yardım beklediğini söyledi.

PKK/PYD, Halep'in kuzeyinde işgal ettiği Şehba bölgesinin Samuka köyünde yaşayan 39 yaşındaki Ayşe Hüseyin el Şuaybi’yi, ikisi serebral palsi hastası, üç çocuğuyla evini terk etmek zorunda bıraktı.

Anne ve çocukları, Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgeye sığındı.

Anne Ayşe, terör örgütünün yaşattığı zulmü, AA muhabirine anlattı.

PYD'nin Samuka köyüne ağır silahlarla düzenlediği saldırılarla halkı yerinden ettiğini belirten anne El Şuaybi, "PYD, bizi evimizi bombalamakla tehdit etti. Çıkmak zorunda kaldık" dedi.

El Şuaybi, güvenli olduğu için Halep'in kuzeyinde, Türkiye sınırındaki Mare ilçesine geldiklerini dile getirerek "PKK'lılar ikide bir eve gelerek bizi zorla çıkartmaya çalışıyordu. Göç etmek zorunda kalanlar bize neden kaldığımızı soruyordu. Ben de ‘Bu çocuklarla bir yere gidemem’ diyordum.” diye konuştu.

Ayşe el Şuaybi şöyle devam etti:

“Örgüt en sonunda bizi zorla evlerimizden çıkarttı. Evden çıkarken başımızı koyacak yastıklarımızı almamıza dahi izin vermedi. Spastik kızlarımdan büyüğünü sırtlayarak evi terk ettim. Elbiselerimizi almak istedik. PKK'lılar bırakmadı, bizi dövdüler. Keskin nişancılar ile havan topu saldırısı altında canımızı zor kurtararak köyden çıktık.”

Terör örgütünün Arap oldukları için kendilerini o bölgeden çıkarttığını söyleyen el Şuaybi, "PKK kendisine muhalif Kürtleri de bölgeden çıkarttı. İnşallah ülkedeki olaylar sakinleşir, biz de evlerimize döneriz.“ ifadelerini kullandı.

Çocuklarına bakmakta zorlandığını dile getiren anne, “Çocuklarımın hastalığının akraba evliliğinden olduğunu söylüyorlar. Maddi durumum olmadığı için onları da tedavi ettiremiyorum. Çocuklar 10 yaşından sonra hastalanıp spastik oluyorlar.” dedi.

El Şuaybi, Mare'nin Ahtarin beldesinde hayırseverlerin yardımlarıyla geçindiklerini belirterek eşinin rejimin saldırılarında yaralanarak hafızasını kaybettiğini anlattı.

Eşinin sürekli kaybolduğunu, tanıdıkların bularak geri getirdiğini söyleyen El Şuaybi, "Bilincini tamamen kaybettiği için bazen bıçakla bize saldırıyor. Korkudan tüm bıçakları sakladık." dedi.

El Şuaybi, şunları kaydetti:

"Bize kim bakacak? Ne bir evim ne de bana bakacak bir kimsem var. Ancak Allah her şeye kadirdir. Çocuklarım dışarı çıktıklarında oynayan diğer çocuklara özeniyor. Doktorlara gitmekten yoruldum. Bunlar benim çocuklarım. Onların tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep ediyorum. Ne olur bu çocukların tedavisi için bana yardım edin."

PKK/PYD, Şubat 2016'da Halep'in kuzeyindeki Şehba bölgesini ele geçirmişti. Arapları zorla göç ettiren örgüt, Tel Rıfat ilçesini de içine alan Şehba'yı geçen hafta sözde kanton ilan etmişti.



