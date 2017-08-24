Plaj çantası hazırlamanın maliyeti 6 bin liraya kadar çıkıyor

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ / CAN ERÖZDEN - Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla yazın son günlerini sahillerde geçirmek isteyen vatandaşların yeni bir plaj çantası oluşturması gereken maliyet 130 liradan başlıyor 6 bin liraya kadar çıkıyor.

Bayram tatili nedeniyle turizm merkezlerinde insan yoğunluğunun artması bekleniyor. Tatilini sahillerde değerlendirmek isteyen vatandaşlar da hem mağazalar hem de internet sitelerinden alışverişle eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni bir plaj çantası hazırlamanın maliyeti 130 liradan başlayarak 6 bin liraya kadar çıkabiliyor. Mayo, güneş koruyucusu, plaj havlusu, terlik, güneş gözlüğü ve şapka gibi ürünlerin fiyatları, tercih edilen yere, markaya ve kaliteye göre değişiklik gösteriyor.

Boyner.com.tr'de kadın mayoları 7,5 lira ile 399 lira arasında değişiyor. Aynı sitede erkek mayoları ve deniz şortları da 10,5 lira ile 180 lira arasında alıcı buluyor.

Renk ve modelleriyle dikkati çeken plaj terliklerini bu sezon flamingo, papağan, çiçek ve ananas gibi figürler süslüyor. Ayakkabı Dünyası'nda kadınların beğenisine sunulan plaj terliği fiyatları 10 liradan başlıyor 329 liraya kadar çıkıyor. Erkek plaj terlik fiyatları da 20 lira ile 249 lira arasında satılıyor.

Tatilin olmazsa olmazı güneş gözlükleri de çok çeşitli model, renk ve indirimli fiyatlarıyla plaj çantalarına girdi. Morhipo.com'da satışa çıkan güneş gözlüğü fiyatları 10 lira ile 3 bin 310 lira arasında değişiyor.

- Maliyet 6 bin liraya çıkabiliyor

Plaj çantasında gözlüğün yanında olmazsa olmaz ürünler arasında yer alan şapkalar da değişik renk, model ve aksesuarlarıyla dikkati çekiyor. Morhipo.com'da satışa sunulan kadın şapkalarının fiyatları 20 liradan başlıyor 326 liraya kadar alıcı buluyor. Erkek şapkaları ise 10 liradan 700 liraya kadar değişen fiyatlarla satılıyor.

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak isteyenlerin plaj çantasında cilt, yüz, saç ve dudak ürünleri de krem, jel, süt, losyon ve sprey olarak yer alıyor. Koruma faktörü ve markasına göre fiyatları değişen güneş koruyucu ve bronzlaştırıcılar, Sevil Parfümeri'de 69 lira ile 838 lira arasında satışa sunuluyor.

Renk ve desenleriyle tatilcilerin beğenisine sunulan plaj havluları Boyner.com.tr'de 25 lira ile 100 lira arasında alıcı buluyor.

Öte yandan dalış meraklısı tatilcilerin plaj çantasında bulundurması gereken şnorkel ve maske seti, spor ürünleri satan Decathlon mağazasında 35 lira ile 130 lira arasında değişiyor.