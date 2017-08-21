Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar

Plaj görevlisinin darbedilme anı güvenlik kamerasında

- Beyşehir Gölü kıyısındaki halk plajı, girişteki görevlinin darbedilmesi nedeniyle tesis yönetimi tarafından bir süreliğine kapatıldı - Görevlinin darbedilme anı tesisin güvenlik kameralarınca kaydedildi

Plaj görevlisinin darbedilme anı güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da, Beyşehir Gölü kenarındaki halk plajı, görevlinin darbedilmesi nedeniyle tesis yönetimi tarafından bir süreliğine kapatılınca girişte uzun kuyruklar oluştu.

Beyşehir ilçesindeki plaj girişinde, 66 yaşındaki görevli Hasan Keşan ile bir grup arasında "araçla ters yönden girildiği" gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada gruptakiler tarafından darbedilen Keşan, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kavga nedeniyle tesisin bir süreliğine kapatılması üzerine uzun araç kuyruğu oluştu. Girişte "plaj kapalı" yazısını gören vatandaşlar, duruma alkışlarla tepki gösterdi.

Halk plajı, bir süre sonra yeniden ziyaretçi girişine açıldı.

Olay anı ise tesisin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, giriş kontrol kulübesi önünde başlayan tartışma ve içeriye giren görevlinin darbedilmesi yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Beyşehir GölüDarpGörevliKaraburun PlajıSahilTatilciler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5