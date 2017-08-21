Plaj görevlisinin darbedilme anı güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da, Beyşehir Gölü kenarındaki halk plajı, görevlinin darbedilmesi nedeniyle tesis yönetimi tarafından bir süreliğine kapatılınca girişte uzun kuyruklar oluştu.
Beyşehir ilçesindeki plaj girişinde, 66 yaşındaki görevli Hasan Keşan ile bir grup arasında "araçla ters yönden girildiği" gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada gruptakiler tarafından darbedilen Keşan, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kavga nedeniyle tesisin bir süreliğine kapatılması üzerine uzun araç kuyruğu oluştu. Girişte "plaj kapalı" yazısını gören vatandaşlar, duruma alkışlarla tepki gösterdi.
Halk plajı, bir süre sonra yeniden ziyaretçi girişine açıldı.
Olay anı ise tesisin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, giriş kontrol kulübesi önünde başlayan tartışma ve içeriye giren görevlinin darbedilmesi yer alıyor.