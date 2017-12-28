Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

PÖH timlerinin gerçeği aratmayan operasyon tatbikatı

- Ardahan'da PÖH timlerinin terör olaylarına karşı gerçekleştirdiği ve senaryo gereği biri yaralı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon tatbikatı gerçeğini aratmadı

PÖH timlerinin gerçeği aratmayan operasyon tatbikatı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, polis özel harekat (PÖH) timlerinin, terör olaylarına karşı gerçekleştirdiği operasyon tatbikatı gerçeğini aratmadı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, polislerin terör olaylarına karşı sürekli hazır olmaları amacıyla Atatürk Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği iki terörist, içinde yolcu bulunan bir otobüsü kaçırdı.

Senaryo çerçevesinde, ellerinde tabanca ve bomba bulunan teröristlerin kaçırdığı otobüsü durduran ve etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çağrıya olumsuz yanıt verilmesi üzerine zırhlı araçlardan inen PÖH'ler, sis ve ses bombalarıyla teröristlerin dikkatini dağıtarak kapılarından otobüse girdi.

Saniyeler içinde bir teröristi ölü ele geçiren ekipler, diğer teröristi yaralı olarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Yolcular ise kısa sürede kurtarılarak otobüsün çevresinden uzaklaştırıldı.

Gerçeği aratmayan ve drone ile görüntülenen tatbikatı izlemeye gelen emniyet personeli, arkadaşlarının başarısını alkışlayarak kutladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArdahanPÖHTatbikat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5