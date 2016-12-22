Polatlı Füze Okulu ve 58. Topçu Tugayı personeline darbe iddianamesi (4)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, daha önce burada oğlu uzman çavuş kursu alan Mustafa Yaşar adlı kişinin "tanık" olarak alınan beyanı özetlendi.

İddianamede Yaşar'ın, ziyaret için gittiği birlikte, "Fetullah Gülen suçu yoksa neden Amerika'da kalıyor" demesi üzerine şüphelilerden Yarbay Abdülkerim Ceyhan'ın, "Hoca efendi istediği yerde oturur. Herkesin oturacağı yeri sen mi tayin edeceksin?" dediğini anlattığına yer verildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, suç tarihinde tümgeneral rütbesiyle Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında okul komutanı olan şüpheli Osman Ünlü'nün Ankara'daki konutunda 6 adet "1 ABD doları" banknotu bulunduğu, FETÖ ile irtibatına yönelik tanık ve şüpheli beyanları olduğu ifade edildi.

Şüphelilerden Abdülkerim Ceyhan'ın dört erken terfisi olduğu, rütbesine nazaran Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığına Tabur Komutanı olarak atandığı anlatılan iddianamede, şüpheliler Osman Ünlü, Murat Aygün, Bilal Akyüz, Abdülkerim Ceyhan'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi konumunda oldukları kaydedildi.

- "Aygün'ün FETÖ ile irtibatı olabilir"

İddianamede şüpheli, tanık ve mağdur beyanları özetlendi. Buna göre şüphelilerden Osman Ünlü, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, "şüphelilerden 58. Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün'ün faaliyetleri ve hazırlıkları dikkate alındığında, darbeye teşebbüs edileceğinin farkında olduğunu değerlendirdiğini" bildirerek, "Dolayısıyla FETÖ terör örgütüyle irtibatı olabileceğini değerlendirmekteyim" dedi.

Topçu ve Füze Okul Komutanlığının, darbe girişimi şüphelilerinden olan ve korgeneral rütbesiyle geçmişte Kara Kuvvetleri EDOK Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanlığı yapan Metin İyidil'e bağlı olduğuna işaret eden Ünlü, şu beyanı verdi:

"Kendisi benim devre arkadaşımdır. Metin İyidil'i FETÖ'cülerin kullandığını düşünmekteyim. FETÖ'cülüğü yönünde bir yorum yapamayacağım, bilemiyorum. İyidil komutanımız konumunda olduğu için ortalama 15 günde bir tüm okullara gittiği gibi Topçu Füze Okul Komutanlığına denetlemeye gelirdi. Polatlı Topçu Füze Okul Komutanlığındaki boşalan kadrolara atamalara ilişkin olarak bir okul komutanı olarak ben ismen görüş bildirmem. Sadece kadro belirtilerek atama yapılması istenilir. Öğrenci ve kurslar tabur komutanlığı boşaldığında buraya Yarbay Abdülkerim Ceyhan, Kara Kuvvetleri Tayin Dairesince atandı. Ben bu atamadan rahatsız olduğumu erkan başkanı Ömer İbiş ile paylaştım. Hatta atamadan dolayı yaptığım birlik denetlemelerinde sert şekilde birkaç kez Ceyhan'ı uyardım. Ceyhan'ın atandığı yer kurmay kadrosudur ancak Ceyhan sınıftan bir subaydır."

- "Hoca efendinin ne kötülüğünü gördün?"

Tanık Mustafa Yaşar da oğlu İsmail Harun Yaşar'ın Topçu ve Füze Okul Komutanlığında daha önce uzman çavuş olarak kurs gördüğünü anlattı. Ziyaret için bulunduğu Abdülkerim Ceyhan'ın odasında Yüzbaşı Oğuz ve bir albayın bulunduğunu, sohbet sırasında Fetullah Gülen'in adının geçtiğini ve "O sahtekar, üçkağıtçı. Ne hocası?" dediğini ifade eden Yaşar, bunun üzerince Oğuz'un, "Hoca efendinin ne kötülüğünü gördün? Ona hakaret edemezsin" dediğini anlattı.

Kendisinin "Ne hakareti? Bu adam ahlaksızın, şerefsizin teki. Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapıyor. Suçu yoksa neden Türkiye'ye gelmiyor, Amerika'da kalıyor?" dediğini belirten Yaşar, ardından Ceyhan'ın "Hoca efendi istediği yerde oturur. Herkesin oturacağı yeri sen mi tayin edeceksin?" dediğini, Yüzbaşı Oğuz'un da "Oğlun İsmail'in geleceği ile oynuyorsun" dediğini aktardı.

Buna, "Benim oğlum şehit yeğeni, şehit kanı taşıyor" diye cevap verdiğini söyleyen Yaşar, oğlu ile görüştürülmediğini, oğluna Yüzbaşı Oğuz'un psikolojik baskı yaptığını ve neticesinde oğlunun intihara teşebbüs ederek, yaralandığını beyan etti.

- Akyüz, 9 kişinin ölümünden sorumlu

İddianamede şüphelilerden eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile suçlandı.

Şüphelilerden Akyüz'ün, Akıncılar Üssü önünde darbe girişimini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden 9 kişinin ölümünden sorumlu tutulduğu iddianamede, bu konuda şunlar kaydedildi:

"Suç tarihinde darbeye teşebbüs eylemini protesto etmek için gelen nizamiye önündeki gösterilere katılan halka karşı ateş edilmesi sonucu Yasin Yılmaz, Lokman Biçinci, Hasan Yılmaz, Ali Anar, Ümit Güder, Samet Cantürk, Emrah Sapa, Ömer Takdemir'in öldürülerek şehit edildiği, ayrıca aynı zamanda Ali Erarslan ile birlikte gelip 16 Temmuz 2016 tarihinde sabah vakti nizamiyeden çıkarak oradan ayrılmak isteyen ölen Özkan Hekin'in ise üs içinde çatışmada öldürüldüğünün iddia edildiği ve bu şekilde şüpheli Bilal Akyüz'ün üsdeki ve örgütteki konumu ve kontrol sağlama imkanı ile şüpheliden alınan svap örneklerinden atış artıklarının tespit edilmiş olması karşısında, şüphelinin ölümlerden doğrudan sorumlu olduğu tespit edilerek değerlendirilmiştir."

Akyüz ayrıca 102 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle de suçlandı.

İddianamede er/erbaş rütbelerinde bulunan bazı askerlerin, şüpheli rütbeli askerlerce oluşturulan birlik listelerinde ismen değil, sayı olarak belirtildiğine dikkat çekilerek, bu şüphelilerin, tugaydaki rütbeleri itibarıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce ülke çapında anayasal düzene karşı gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbeye teşebbüs faaliyetlerini bilebilecek durumda olmadığının değerlendirilmekle birlikte, suç kasıtlarının mahkemece takdir edilmesi gerektiği ifade edildi.

(Son)