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"Polikistik böbrek hastalığı belirtilerinde doktora başvurulmalı"

- Abdi İbrahim Otsuka: - "En yaygın rastlanan kalıtsal hastalıklardan biri olan polikistik böbrek hastalığının öne çıkan belirtileri karında ağrı veya hassasiyet, idrarda kan, sık idrara çıkma, böğürde ağrı, idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşlarıdır" - "Belirtilerin bazıları görüldüğü takdirde, bunların nedenini tespit etmek üzere doktora başvurulmalıdır"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka'dan yapılan açıklamada, en yaygın rastlanan kalıtsal hastalıklardan biri olan polikistik böbrek hastalığının belirtilerinin görüldüğü takdirde doktora başvurulması gerektiği bildirildi.

Abdi İbrahim Otsuka'dan yapılan yazılı açıklamada, polikistik böbrek hastalığının böbrekler dışında başka organlarda da kistlerin gelişmesine ve değişik sistemlere ait farklı patolojilere sebep olmasından dolayı sistemik bir hastalık olarak kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, bin kişiden birinde görülen ve kliniği sessiz seyreden hastalığın öne çıkan belirtilerinin karında ağrı veya hassasiyet, idrarda kan, sık idrara çıkma, böğürde ağrı, idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşları olduğu aktarıldı.

Polikistik böbrek hastalarının büyük çoğunluğunun genelde son dönem böbrek yetmezliğiyle doktora başvurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı kişilerde herhangi bir belirti veya işaret olmadan ve kişinin hasta olduğu bilinmeden, yıllar boyunca polikistik böbrek hastalığı bulunabilir. Yüksek tansiyon, karın büyümesi, idrarda kan, sırt veya yan ağrısı ya da böbrek taşları gibi polikistik böbrek hastalığı belirti ve işaretlerinin bazıları görüldüğü takdirde, bunların nedenini tespit etmek üzere doktora başvurulmalıdır. Birinci derece akraba, ebeveyn, kardeş veya çocukta polikistik böbrek hastalığı varsa, bu hastalık için taramadan geçmenin artılarını ve eksilerini tartışmak üzere mutlaka doktora gidilmelidir."

Açıklamada, polikistik böbrek hastalığında kistlerin büyümesini geciktiren çeşitli ilaçlarla ilgili çalışmaların sürdüğüne değinilerek, "Kistlerin büyüme hızını yüzde 50 azaltan ve böbrek yetersizliğinin ilerlemesini belirgin olarak yavaşlattığı ispatlanan, şu anda Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde onaylanmış tedavi seçeneği, Türkiye'de de önümüzdeki aylarda kullanılmaya başlanacak." ifadelerine yer verildi.

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Abdi İbrahim OtsukaHastalıkPolikistik Böbrek Hastalığı
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