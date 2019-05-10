"Polikistik böbrek hastalığı her bin sağlıklı insandan 1'inde görülebilir"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, polikistik böbrek hastalığının her bin sağlıklı insandan 1'inde görülebileceğini duyurdu.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden 10 Mayıs Polikistik Böbrek Hastalığı Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, en sık görülen ve yaşamı tehdit edici kalıtsal hastalıklardan biri olan polikistik böbrek hastalığına işaret edilerek, "#BİNDEBİRDEME" etiketiyle sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlarla hastalık riski vurgulandı.

Açıklamada, polikistik böbrek hastalığında her iki böbrekte çok sayıda kistin gelişmesi ve zamanla bu kistlerin büyümesi sonucu böbrek fonksiyonlarında yıllar içinde azalma görüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı hastalar bu sebeple son dönem böbrek yetersizliği aşamasına geldi. Hastalar nakil ya da diyaliz tedavisine ihtiyaç duyuyor. Hastalık bu özelliği ile de son dönem böbrek yetersizliğinin dördüncü sıklıktaki nedeni olarak gösteriliyor. Yüksek tansiyon, böbrek büyümesine bağlı sırt veya yan ağrısı, baş ağrısı, karın büyümesi, idrarda kan, sık idrara çıkma, böbrek taşları, böbrek yetmezliği ve idrar yolu veya böbrek enfeksiyonları polikistik böbrek hastalığının belirtileri arasında yer alıyor.

Polikistik böbrek hastalığı olanlarda yaşam tarzı değişikliklerinin ve kan basıncı kontrolünün hastalığın seyri üzerine olumlu etkisi oluyor. Böbrek hastalarının tütün kullanımını kesmesi, tuzdan fakir beslenmesi, egzersiz yapması ve ideal vücut ağırlığına sahip olması gerekiyor."

- "Hastalığın çocuğa geçme riskini değerlendirmede danışman yararlı olabiliyor"

Açıklamada, bazı vakalarda herhangi bir belirti olmadan ve kişinin hasta olduğunu bilmeden, yıllar boyunca polikistik böbrek hastalığıyla yaşadığı belirtilerek, özellikle yüksek tansiyon, karın büyümesi, idrarda kan, sırt veya yan ağrısı ya da böbrek taşları gibi belirtilerin görülmesi halinde doktora başvurulması gerektiği vurgulandı.

Hastalar bu gibi belirti ve bulgularla başvurduğu zaman böbrek ultrasonu ile kolaylıkla tanı konabildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci derece bir akrabanızda; ebeveyn, kardeş veya çocukta polikistik böbrek hastalığı varsa, bu hastalık için taramadan geçmenin artılarını ve eksilerini tartışmak üzere doktora başvurulması öneriliyor. Hastalığın çocuklara geçmesi için yalnızca bir ebeveynde bulunması yeterli.

Bir ebeveynde görüldüğü takdirde, her bir çocuğun hastalığa yakalanma ihtimali yüzde 50. Polikistik böbrek hastalığı olan kişilerin çocuk sahibi olmayı düşünmesi durumunda bir genetik danışman ile görüşmesi gerekiyor. Hastalığın çocuğa geçme riskini değerlendirmede danışman yararlı olabiliyor."