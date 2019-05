"Polikistik böbrek hastalığı her bin sağlıklı insandan 1'inde görülebilir" - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü: - "Polikistik böbrek hastalığı her bin sağlıklı insandan 1'inde görülebilir" - "Polikistik böbrek hastalığında her iki böbrekte çok sayıda kistin gelişmesi ve zamanla bu kistlerin büyümesi sonucu böbrek fonksiyonlarında yıllar içinde azalma görülüyor" - "Yüksek tansiyon, böbrek büyümesine bağlı sırt veya yan ağrısı, baş ağrısı, karın büyümesi, idrarda kan, sık idrara çıkma, böbrek taşları, böbrek yetmezliği ve idrar yolu veya böbrek enfeksiyonları polikistik böbrek hastalığının belirtileri arasında yer alıyor"

10 Mayıs 2019 Cuma 12:14