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Polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

- Osmaniye'de göreve giden sivil polis otomobili ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı

Polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, göreve giden sivil polis otomobili ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Feyyaz Yıldırım yönetimindeki 80 LL 851 plakalı sivil polis otomobili, Cengiz Topel Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Mehmet Kabaağıl'ın kullandığı 06 DD 1492 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile polis memurları Hilmi Koca ve Mustafa Peksoy yaralandı.

Kadirli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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