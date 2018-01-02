Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Polis baskın yapınca eroin paketlerini yanan sobaya atmışlar

- Konya'da polisin bir eve düzenlediği baskın sırasında şüphelilerin eroin paketlerini yanan sobaya attığı belirlendi - Gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı

Polis baskın yapınca eroin paketlerini yanan sobaya atmışlar

KONYA (AA) - Konya'da polisin bir eve düzenlediği baskın sırasında eroin paketlerini yanan sobaya attığı belirlenen biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından delilleri toplayan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Polisin geldiğini fark eden şüpheliler, evdeki eroini yanan sobanın içerisine attı. Eve giren polis, anne Gürcü B, oğlu Ferhat B. ve evde bulunan Burak B'yi gözaltına aldı.

Söndürülen sobanın içinde yakılmaya çalışılan eroinin bir bölümü ele geçirildi. Evde yapılan aramada da satışa hazır 50 paket eroin bulundu.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Gürcü B. ve Ferhat B. ile Burak B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EroinKonyaPolisSobaUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5