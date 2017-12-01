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Polis çocuklarından "emniyet kemeri" mesajı

- Emniyet kemerinin kullanımı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak için polis çocukları kamera karşısına geçti, ailelere "emniyet kemeri takın" çağrısı yaptı

Polis çocuklarından

ANKARA (AA) - Emniyet kemerinin kullanımı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak için polis çocukları kamera karşısına geçti, ailelere "emniyet kemeri takın" çağrısında bulundu.

"Yaşam ve ölüm arasındaki fark sadece 2 saniye. Geleceğini ve sevdiklerini düşün, emniyet kemerini tak." uyarısıyla başlayan klip, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Klipte, İzmir Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde çalışan polislerin çocuklarının emniyet kemeriyle ilgili ailelere yönelik mesajları yer aldı.

Çocuklardan Emir Kayra Teymur, "Baba emniyet kemerini takmazsan küserim." derken, Arda Öziçirici, "Dostum emniyet kemeri tak." diye seslendi.

Ece Kaya ise yemeklerinden mahrum bırakmaması için annesinden emniyet kemerini takmasını isterken, Berkay Yakut da babasına yönelik "Benim düğünümde zeybek oynamak istiyorsan emniyet kemerini takacaksın." dedi.

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Emniyet Genel MüdürlüğüEmniyet KemeriSosyal Medya
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