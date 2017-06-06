Polis hırsızı WhatsApp'tan yakaladı

ORDU (AA) - Ordu'da 20 ayrı suçtan sabıkası bulunan hırsız, bir evden çaldığı altın kolyeyi kuyumcuya satmak üzereyken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 gün önce Efirli Cezaevinden tahliye edilen Emre Ş. (24), Altınordu ilçesindeki bir eve balkondan girerek 6 bin lira değerindeki altın kolyeyi çaldı.

Kolye sahibinin başvurusu üzerine Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bunun üzerine daha önce kentteki kuyumcularla kurdukları WhatsApp grubundan uyarı yapan polis, konuyla ilgili kendilerine yardım edilmesi talebinde bulundu.

Bir süre sonra bir kuyumcuya giden Emre Ş. çaldığı kolyeyi satmak istedi. Bu sırada durumu fark eden kuyumcu, WhatsApp grubundan durumu polise bildirdi.

Kısa sürede kuyumcu dükkanına gelen ekipler, Emre Ş'yi suçüstü yakaladı.



