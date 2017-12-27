Polis kaçan zanlıları sazlıkta yakaladı

ANKARA (AA) - Ankara'da, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçtaki biri cezaevi firarisi 4 zanlı saklanmaya çalıştıkları sazlık alanda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir ekip, 408. Cadde'de şüphe üzerine 34 NN 0113 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Araç sürücüsünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak Batıkent istikametine kaçması üzerine kovalamaca başladı.
Yeni Batı Mahallesi 2220. Sokak'ta otomobili terk eden zanlılar, yol kenarındaki sazlık alanda yaya olarak kaçmaya devam etti.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, sazlık alanın etrafını sardı.
Çevredeki bir inşaata çıkan polis, sazlık alandaki ekip arkadaşlarını telsizden yönlendirerek zanlıların gizlendikleri yerde yakalanmasına yardımcı oldu.
Üst araması yapılan zanlılar F.F.D, İ.S, G.Y. ve M.E, Batıkent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kaçtıkları otomobilin kiralık olduğu belirlenen zanlılardan F.F.D'nin (24) cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.