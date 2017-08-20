Polis memuru, arbede sırasında hafif şekilde yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da bir polis, "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan zanlılara müdahale edilirken elinden hafif şekilde yaralandı.
Polis ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Kozan yolunda 01 L 6561 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan araçtakilerin kaçması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu araç, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir sokakta durdu.
Polis ekipleri, aracın yanına gittiği sırada sokak sakinlerinin de karıştığı arbede yaşandı. Arbede sırasında bir polis, şüphelilerin araç camının kırılması sonucu elinden hafif şekilde yaralandı.
İki kişi oldukları öne sürülen zanlılar ise arbede sırasında kaçtı.
Polis, kimliğini belirlediği zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken araç, çekiciyle götürüldü.
Otomobildekilerin hırsızlık olayına karışma ihtimali üzerinde duruluyor.