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Polis memurundan uzun metrajlı sinema filmi

- İzmir Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 12 yıllık polis memuru Mehmet Sağlam, Afyonkarahisar'da "Umut Avcıları" adında uzun metrajlı sinema filmi çekti - Polis memuru Sağlam: - "Film için yaklaşık 200 bin lira harcama yaptık. Sinema sektörü olarak bakıldığında çok çok düşük bir bütçe fakat biz bunu özveriliyle çalışan ekibimiz sayesinde başardık"

Polis memurundan uzun metrajlı sinema filmi

AFYONKARAHİSAR (AA) - İzmir Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 12 yıllık polis memuru Mehmet Sağlam'ın Afyonkarahisar'da 20 günde çektiği "Umut Avcıları" adlı uzun metrajlı sinema filmi gelecek yılın başında izleyici ile buluşacak.

Afyonkarahisar'da bir kafede gazetecilerle bir araya gelen polis memuru Mehmet Sağlam, mesai dışında ve yıllık izinlerinde sanat merakından dolayı senarist olarak sinema sektörüne başladığını söyledi.

Zaman içinde bir film çekmeye karar verdiğini ifade eden Sağlam, senaryosunu kendisinin, yapımcılığını da eşi Ayşe Sağlam'ın üstlendiği "Umut Avcıları" adlı uzun metrajlı film çektiklerini bildirdi.

Filmde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümde okuyan öğrenciler ile Ankara ve İstanbul'daki profesyonel tiyatrocuların rol aldığını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Filmimizin çekimlerini ağustos ile eylül ayları arasında yaptık. Vizyon tarihimizi de netleştirerek sinema sektörüne bunu kabul ettirdik. Filmimiz 19 Ocak'ta ülke genelinde vizyona girecek. Devlet memuru olduğum için benim adıma sanatsal anlamda bir başarı. Sinema anlamında çalışmalarımı devam ettirmeyi düşünüyorum."

Sağlam, filmin bütün sahnelerinin Afyonkarahisar'da çekildiğine işaret ederek, komedi türündeki filmde define arayan gençlerin başından geçenleri işledikleri bildirdi.

- Filmin bütçesi 200 bin lira

Çekimleri 20 günde tamamlanan filmi oldukça düşük bütçeyle yaptıklarını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Film için yaklaşık 200 bin lira harcama yaptık. Sinema sektörü olarak bakıldığında çok çok düşük bir bütçe fakat biz bunu özveri ile çalışan ekibimiz sayesinde başardık. Düşük bir bütçeyle bu işin üstesinden geldik. Film kadromuzdaki arkadaşlar çok yetenekli ve bu sektörde de ileri noktalara gidebilecek yetenekler. Bu yeteneklerini de bu filmde de gösterdiler."

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FilmPolisUmut Avcıları
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