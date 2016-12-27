Polis merkezine imza için geldi gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanıp bir süre önce cezaevinden tahliye edilen hırsızlıktan sabıkalı bir kişi, iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı güvenlik kameralarınca görüntülenince zorunlu her gün imza vermek için geldiği polis merkezinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlıktan sabıkalı Taner A. (26), Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir lüks otomobili çalıp, sahte plakalarla bir hafta kullandı. Bu sürede bazı iş yerlerinden elektronik eşya ve malzeme hırsızlıklarının artması ve iş yeri sahiplerinin şikayetleri üzerine geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Masası ekipleri, civardaki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Taner A. olduğunu belirledi.

Bir süre önce Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanıp tahliye edilen ve her gün Yavuz Selim Polis Merkezine imza atmaya gelen Taner A, gözaltına aldı. Taner A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.