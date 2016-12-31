Polis okul önlerinde 'kuş uçurtmadı'

ANKARA (AA) - "Güvenli Okul Güvenli Eğitim" projesi kapsamında 11 ayda okul önleri ve civarında meydana gelen 12 bin 225 olayda, 19 bin 564 zanlı gözaltına alındı.



AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Güvenli Okul Güvenli Eğitim" projesi kapsamında, polis ekipleri, okul önleri ve civarındaki önlemlerini artırdı.



Öğrencileri şiddet içerikli olaylar, uyuşturucu ve uçucu madde bağımlılığı ve yasa dışı örgüt faaliyetleri ile zararlı elektronik oyunlardan korumak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde polis ekipleri, yurt genelinde 2016'nın 11 ayında öğrencilerin güvenliği için 12 bin 225 olaya müdahale etti. Müdahaleler kapsamında 19 bin 564 kişi gözaltına alındı.



Polis ekiplerince 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk 3 aylık diliminde internet kafe, park, bahçe, kahvehane ve diğer yerlere yönelik 12 bin 852 denetleme ile Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında servis sürücülerine yönelik 16 bin 383 trafik kontrolü gerçekleştirildi. Suça sürüklenen 18 yaşından küçük 8 bin 635 çocuk hakkında da işlem yapıldı.



Proje kapsamında 2013'ten bugüne kadar okul ve civarında gerçekleştirilen 413 bin 141 uygulama ile bağlantılı operasyonlarda, 8 kilo 673 gram eroin, 435 gram kokain, 597 kilo 414 gram esrar, 5 kilo 535 gram Hint keneviri, 757 gram uçucu uyuşturucu madde ile 60 bin 438 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aynı dönemde ilgili yönetmelik kapsamında okul servis sürücülerine yönelik de 255 bin 580 trafik denetimi gerçekleştirildi.