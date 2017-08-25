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Polis, silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi

- Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki bir polis memuru, görevinin başında iken silahının "kazayla" ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Polis, silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Ahmet Koçak, görev sırasında silahının kazayla ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Koçak (35), büroda çalıştığı sırada ağırlık yapmaması için belinden çıkardığı silahının ateş alması sonucu yaralandı.

Silah sesini duyan mesai arkadaşlarının haber vermesinin ardından gelen 112 Acil Servis ekibi Koçak'a ilk müdaheleyi olay yerinde yaptı.

Başından yaralanan Koçak, Turgutlu Devlet Hastanesi"ne kaldırılarak ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat ameliyatta kalan Koçak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memurunun vefat haberini alan mesai arkadaşları hastane bahçesinde gözyaşı döktü.

Koçak için cuma namazı sonrasında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenlenecek. Koçak'ın cenazesi, daha sonra memleketi Sivas'a gönderilecek.

Turgutlu'da 3 yıldır görev yapan Koçak'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.



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