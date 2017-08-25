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Polis uyuşturucuyu oyuncak ve ayakkabı içerisinde buldu

- Çorlu'da polisin düzenlediği uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı

Polis uyuşturucuyu oyuncak ve ayakkabı içerisinde buldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 26 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 535 gram bonzai, 50 gram kokain, bin adet uyuşturucu nitelikli hap, 180 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uyuşturuculardan bazılarının ayakkabı ve oyuncaklar içerisine gizlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili 4'ü kadın 28 şüpheli gözaltına alındı.


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28 GözaltıOperasyonUyuşturucu
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