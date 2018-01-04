Polise ateş açan uyuşturucu satıcısı bacağından vurularak yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen iki kişiden biri, polise ateş açınca bacağından vurularak yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesindeki metruk binaların bulunduğu kömürcüler mevkisinde akşam saatlerinde devriye gezen polislerce tespit edilen iki kişi, ellerindeki uyuşturucu haplarla kaçmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve ateş açarak kaçmaya başlayan şüphelilerden İlyas B. bacağından vurularak, Bedirhan A. ise kovalamaca sonucu yakalandı.



İlyas B, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilerek Bedirhan A. ile birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 279 gram kokain, 44 skank ve 52 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 625 lira ele geçirildi.