Polise saldıran şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da polise saldıran şüpheli, kolundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Kale Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Eti Anadolu Lisesi civarında ters yönden gelen İbrahim T'nin (19) kullandığı 19 LF 161 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekibin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, polisten kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Kıbrıs Caddesi'nde sıkıştırılan sürücü, polis ekibini atlatarak kaçmaya devam etti.

Takviye ekiplerin de yardımıyla Ulukavak Mahallesi Sakarya 4. Sokak'ta durdurulan araçtan inen sürücü İbrahim T. ile beraberindeki H.Y, bu kez de yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polisin havaya uyarı ateşi açması üzerine kaçmayı bırakan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerden H.Y, bu sırada bir polis memuruna saldırarak, tekrar kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine H.Y, polis memuru tarafından sağ kolundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Ekipler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.T. ise emniyete götürüldü. Araç, polis ekiplerince yapılan aramanın ardından otoparka çekildi.

Bu arada, şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.