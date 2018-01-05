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Polise saldıran şüphelinin vurularak etkisiz hale getirilmesi

- Çorum'da polise saldıran şüphelinin, kolundan vurularak etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

Polise saldıran şüphelinin vurularak etkisiz hale getirilmesi

ÇORUM (AA) - Çorum'da polise saldıran şüphelinin, kolundan yaralanarak etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yaptığı yazılı açıklamada, Cengiz Topel Caddesinde ters istikamette seyrettiği fark edilen bir aracın, polis ekiplerince durdurulmak istendiği ancak seyrine devam eden aracın ekipler tarafından takip edilerek başka bir bölgede durdurulduğunu belirtti.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan şahısların "dur" ihtarlarına uymadıklarının anlaşıldığını ifade eden Yurdagül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaya olarak sürdürülen takip sırasında kaçan şahıslardan H.Y’nin, takibini yapan polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu sağ kolundan hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralanmak suretiyle durdurulduğu, İ.T’nin de yakalandığı anlaşılmıştır. Şüphelilerden İ.T. hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan, olay sırasında silah kullanan polis memuru hakkında yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır. Polis memurunun eyleminin görev sınırları içinde kalıp kalmadığı hususu soruşturma aşamalarında değerlendirilecektir. Tüm yönleriyle titizlikle yürütülen soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."

- Olay

Kale Mahallesi'nde gece devriye görevi yapan polis ekipleri, Eti Anadolu Lisesi civarında ters yönden gelen İbrahim T'nin (19) kullandığı 19 LF 161 plakalı otomobili durdurmak istemiş, kaçan sürücü kovalamaca sonucu Ulukavak Mahallesi'nde durdurulmuştu.

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başlayan sürücü İbrahim T. ile beraberindeki H.Y, polisin havaya uyarı ateşi açması üzerine yakalanmış, şüphelilerden H.Y, bir polis memuruna saldırarak tekrar kaçmaya çalışması üzerine polis memuru tarafından sağ kolundan vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.Y'nin tedavisinin sürdüğü, sürücü İ.T'nin ise gözaltında olduğu öğrenildi.

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ÇorumÇorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül
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