Polise silahla mukavemette bulunan cezaevi firarisi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polislere doğru ateş ederek mukavemette bulunan cezaevi firarisi ayağından vurularak etkisiz hale getirildi, yanındaki arkadaşı ise kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73003 Sokak'ta kar maskeli ve elinde pompalı tüfek bulunan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Ekiplerin kendilerini aradığını gören şüpheliler, onlara doğru ateş ederek kaçmaya başladı.

Ateşle karşılık veren polis, cezaevi firarisi Mustafa A'yı ayağından yaraladı. Yanındaki arkadaşı ise ara sokaklarda izini kaybettirdi.

- Yaralanan şüpheli bir eve sığındı

Yaralı halde kaçmaya çalışan Mustafa A, bir eve sığındı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda terörle mücadele ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Ekipler, Mustafa A'nın saklandığı evin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Polisler tarafından saklandığı evden çıkartılan Mustafa A, ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek söz konusu evde ve mahallede incelemelerde bulundu.

Polis kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.