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Polise yakalanmamak için 'Whatsapp'ı kullanmışlar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri "şok uygulama"da yakalanan hırsızlık zanlısı, güvenlik güçlerinden kaçmak için geliştirdikleri yöntemleri anlattı.

Polise yakalanmamak için 'Whatsapp'ı kullanmışlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri "şok uygulama"da yakalanan hırsızlık zanlısı, güvenlik güçlerinden kaçmak için geliştirdikleri yöntemleri anlattı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı terör, narkotik, trafik ve asayiş ekiplerinin yer aldığı il geneli trafik ve asayiş tedbirlerine yönelik eş zamanlı 23 farklı noktada 150 personelin katılımı ile gerçekleştirilen "şok uygulama" da kimlik kontrolü sırasında daha önce farklı suçlardan hakında yakalama kararı bulunan S.A. yakalandı.

İnterneti kesilince yakalandı

Emniyetteki ifadesinde, interneti kesildiği için yakalandığını söyleyen S.A, polis ve jandarma uygulamalarında yakalanmamak için geliştirdikleri yöntemleri deşifre etti.

S.A, kentteki ve çevre kentlerdeki suç örgütleri ile haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların yer aldığı "Whatsapp grupları" bulunduğunu ve bu gruplardaki kişilerin, kimsenin yakalanmaması için gördükleri polis ve jandarma uygulamalarına ilişkin gruplarda uyarıda bulunduğunu ifade etti. S.A, interneti kesildiği için arkadaşlarının "uygulama var dışarı çıkmayın" mesajlarını göremediğini anlattı.

Polisin, S.A'nın ifadeleri doğrultusunda suçluların kullandığı illeri sürülen Whatsapp grupları ile sosyal medya hesaplarını takibe aldığı öğrenildi.

Muhabir: Zekeriya Güneş

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