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Polisi görünce paniğe kapılan uyuşturucu zanlıları yakayı ele verdi

- Kırşehir'de, sokakta gördükleri polislerin kendilerini yakalamaya geldiğini zannederek kaçmaya çalışan 2 uyuşturucu zanlısı yakalandı

Polisi görünce paniğe kapılan uyuşturucu zanlıları yakayı ele verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bulundukları sokakta polisleri görünce panikleyerek kaçmaya çalışan 2 uyuşturucu zanlısı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu madde satmaya çalıştıkları iddia edilen S.C. ve Ö.T, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibinin aynı sokakta rutin devriye görevi yaptığı sırada paniğe kapıldı.

Ekipler, yanlarındaki torbayı atarak motosikletle kaçmaya çalışan 2 zanlıyı fark etti.

Torbada 500 gram esrar maddesi bulan ekiplerin kaçan kişileri yakalamak için harekete geçmesiyle kovalamaca başladı. Takviye ekipler de bölgeye yönlendirildi. Zanlılar, kovalamaca sonucu Özbağ beldesi yakınlarında yakalandı.

Gözaltına alınan S.C. ve Ö.T'nin sorgusunda gösterdikleri ikametlerinden birinde torbalar içerisinde satışa hazır hale getirilmiş 3 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Evin uyuşturucu madde imalatı için özel olarak düzenlendiği tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.C. tutuklandı, Ö.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KırşehirUyuşturucu
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