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Polisin aradığı zanlı sahte kimlikle yakalandı

- İzmir'de trafik kontrolü sırasında durmayan ve polisin takibi sonucu sahte kimlikle yakalanan sürücünün çeşitli suçlardan arandığı belirlendi

Polisin aradığı zanlı sahte kimlikle yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde, polis kontrol noktasında durmayarak kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Üzerinde sahte kimlik bulunan kişinin, çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Bergama Emniyet Müdürlüğü motorize trafik timleri, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki trafik kontrolü sırasında, 35 GC 8784 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kontrol noktasından otomobili ile kaçtı.

Polisin takibi sonucu Turabey Mahallesi Pelin Sokak'a sapan sürücü, yakalanacağını anlayınca yaya olarak kaçmaya başladı.

Vakıf Sokak'ta polis ekiplerince yakalanan sürücünün üzerinde S.Y. adına düzenlenmiş kimlik ele geçirildi. Kimliğin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine, Bergama Emniyet Müdürlüğüne götürülen kişinin A.O.Y. olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı anlaşıldı.

Otomobilin bulunduğu bölgede, A.O.Y'ya ait olduğu tahmin edilen ruhsatsız tabanca, otomobilde ise pompalı tüfek ve fişek bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Polis KontrolüSahte Kimlik
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