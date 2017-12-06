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Polisin dikkati kaza yapan sürücüleri açığa çıkardı

- Aydın'da kaza yapan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücüler yerine yanlarındaki arkadaşları polise "araçları kendilerinin kullandığını" söyledi - Söz konusu kişilerin hareketlerinden şüphelenen polisin ikazı üzerine gerçek sürücülerin kimliği açığa çıktı

Polisin dikkati kaza yapan sürücüleri açığa çıkardı

AYDIN (AA) - Aydın'da, çarpışan iki aracın sürücüleri yerine, yanlarındaki arkadaşlarının kazanın sorumluluğunu üstlenmesi trafik polisinin dikkati sayesinde önlendi.

Aydın-İzmir karayolu eski ziraatçiler kavşağında, 09 ET 943 plakalı hafif ticari araçla 09 HM 614 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Olayla ilgili polise bilgi veren, kaza sırasında hafif ticari araçta bulunan T.A, aracı kendisinin kullandığını söyledi. Otomobildeki H.K. de aracın sürücüsü olduğunu öne sürdü.

Tarafların hareketlerinden şüphelenen trafik polisi, "Yalan beyan vermeniz takdirde hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır" uyarısında bulundu. Bunun üzerine H.K, otomobil sürücüsünün M.A. olduğunu dile getirdi. Otomobili de Ü.D'nin kullandığı ortaya çıktı.

Kaza yerini terk eden sürücüler, çağrılmaları üzerine olay yerine geldi.

Sürücüler ile gerçek dışı beyanda bulunan arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi'ne götürüldü.

Sürücülerin alkollü araç kullandıkları için böyle bir yola başvurduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, kazada otomobilin yolcularından O.A. yaralandı. Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlkolKazaSürücü
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