Polisin dikkati uyuşturucu şüphelisini yakalattı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde polisin dikkati sayesinde bir şüphelide 18,75 gram kokain ile eroin yapımında kullanılan 15,23 gram afyon sakızı ele geçirildi.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılıçdede Mahallesi tramvay durağı altında Ender A'nın (44) durumunundan şüphelendi. Kimlik kontrolünün ardından şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, 18,75 gram kokain ile eroin yapımında kullanılan 15,23 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.