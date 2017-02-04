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Polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişinin minibüsle kaçması

- Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı

Polisin

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı girişinde polisin "dur" ihtarına uymayarak minibüsle 3 kişinin kaçmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı havalimanı girişinde rutin asayiş uygulaması sırasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kontrolden kaçan minibüsün içindeki 3 şüphelinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası tespit edilen minibüsle kaçtığı gerekçesiyle birden çok sabıka kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin, diğer şüphelilerin bulunması için çalışmaları devam ediyor.

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Atatürk HavalimanıGözaltıMinibüs
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