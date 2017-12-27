Polisin iyileştirdiği yavru köpekler yeni yılda sahiplendirilecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de hayvan kaçakçılarının bayıltarak yurt dışından getirdiği, bu nedenle bağışıklık sistemleri çöken "kaçak yavru köpekleri" polis iyileştirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce, yurt dışından gelen bir otomobilin bagajında yapılan aramada, aralarında Çin aslanı, Shar Pei ve Pug cinsi 10 yavru köpek yakalandı. Önceki aylarda yakalanan ve bünyesi ilacı kaldırmayan köpeklerden 2'si adeta "bitkisel hayatta" yaşama tutunmaya çalıştı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün dedektör ve narkotik köpek eğitmenlerinin yed-i emin olarak baktığı yavru köpekler, iyi bir bakımın ardından kendine geldi. Özellikle uyutucu ilaç enjekte edilmesi nedeniyle telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan shar pei ve pug cinsi yavru köpekler, özenli bakım sayesinde sağlıklarına kavuştu.

Vitamin takviyesi ve iğnelerle diğer yavrulara sağlıklı şekilde katılan yavru köpekler ihaleyle sahiplendirilecek.

-Yavru köpekler 4 Ocak'ta ihaleyle sahiplerini bulacak

Edirne'de yurda kaçak getirilmek istenirken yakalanan 10 yavru köpeğin ise açık artırmayla satışa sunulacağı belirtildi.



Yurda kaçak olarak getirilmek istenen ve gümrükte yakalanan, aralarında Çin aslanı (chow chow), kırışık olarak da bilinen sahar-pei, Saint Bernard, Kafkas çoban köpeği, tazı grubundan base cins köpeklerin bulunduğu 10 yavru köpek, Edirne Tasfiye İşletmeleri'nce açık arttırmayla 4 Ocak 2018'de satılacak.



Satışa esas bedelleri bin 400 ila 2 bin 100 lira arasında değişen köpekleri, Ocak ayında yapılacak ihalede almak isteyenler, satış şartnamesini 10 lira karşılığında işletmeden temin edebilecek. Yavru köpekleri satın alarak sahiplenmek isteyenler, yed-i emin olarak bakılan Sanayi Sitesi 21 B Blok'taki oto tamir atölyesinde görebilecek.





