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Polisin silahı MR cihazına yapıştı

- Denizli'de, polis memurunun belinde unuttuğu silahı MR cihazına yapıştı

Polisin silahı MR cihazına yapıştı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Manyetik Rezonans (MR) odasına giren polis memurunun belinde unuttuğu silahı cihaza yapıştı.

Alınan bilgiye göre, bir polis memuru, MR çektirecek olan yakınıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti.

Polis memuru, yardım etmek amacıyla yakınıyla MR odasına girdi. Polis memurunun belinde unuttuğu silahı, MR cihazına girmeye hazırlanan yakınına yardım ettiği sırada yüksek şiddette manyetik alan oluşturan cihaza yapıştı.

Odadaki görevliler, silahı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hastanedeki odaya gelen itfaiye ekipleri de silahın dolu olması nedeniyle, yetkili servis tarafından çıkarılması gerektiğini belirtti.

MR cihazına yapışan silahın yetkili servis tarafından yapıştığı yerden çıkartılacağı belirtildi.

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