"Polisiz" diyerek Suriyeli ailenin birikimini gasbettiler

İZMİR (AA) - Buca ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri Suriyeli ailenin evinden silah zoruyla altın ve para gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ağustos'ta Suriyeli ailenin kaldığı Yeşilbağlar'daki eve gelen 3 kişi iddiaya göre, kendilerini "polis" olarak tanıtıp arama yapmak istediklerini söyledi.

Evde 3 çocuğuyla kalan ve hamile olan Hiba Faris (26), üzerlerinde polis üniforması bulunmayan kişilere izin vermek istemedi.

Faris'in başına silah dayayan kişiler, "evde silah, uyuşturucu arıyoruz" diyerek evdeki eşyaları dağıttı. Eşyaların içinde buldukları bir miktar altın, Türk lirası ve dövizleri alarak kaçtı.

Hiba Faris, zanlıların evden uzaklaşmasının ardından durumu kocası Muhammed Zehra'ya (32) aktardı.

Gasbedildiklerini anlayan Muhammed Zehra durumu polise bildirdi.

- 5 ay süren titiz araştırmayla yakalandılar

Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, parmak izi ve diğer delileri topladı.

Çevredeki işyeri ve MOBESE kamera kayıtlarını alan ekipler, yüzlerce görüntüyü titizlikle izleyerek olayda kullanılan otomobili tespit etti. Otomobilin R.K (29) adına kayıtlı olduğunu belirleyen ekipler, R.K'nin irtibatlı olduğu kişilerin de Ö.A. (29) ve S.T. (33) olduğunu tespit ederek zanlıların fotoğraflarını Hiba Faris'e de teşhis ettirdi. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, Ö.A. ve S.T, çıkarıldıkları mahkemece "birden fazla kişiyle silahla yağma" suçundan tutuklandı.

- "Kafama silah dayadılar"

Yaşadığı olayı AA muhabirine anlatan 3 çocuk annesi Hiba Faris, zanlılara kapıyı 9 yaşındaki kızının açtığını belirterek, "Polis olduklarını söylediler, silah çektiler, silahı kafama dayadılar. Bir çanta içerisinde geçimimizi sağlamak ve çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için biriktirdiğimiz 12 bin Türk lirası ile 7 bin 500 ABD Doları vardı, onları buldular. Bir çanta içinde 450 gram altın ile üzerimdeki ziynetleri de silah zoruyla gasbettiler. Zanlıların yakalanması nedeniyle polise teşekkür ediyoruz, gerekenin yapılacağına ve zararlarımızın giderileceğine inanıyoruz"



