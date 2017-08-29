Polislerden sürücülere ikram

GİRESUN (AA) - Giresun'da Kurban Bayramı için memleketlerine yolculuk eden sürücülere polis ekipleri çay ikramında bulunuyor.

"Trafikte Mola Verin Hayata Gülümseyin" projesi kapsamında Keşap ilçe otogarında uygulama noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun yoldan gelen sürücüleri durdurarak broşürle bilgilendiriyor.

Ekipler sürücüleri daha sonra ÇAYKUR'un standına yönlendirerek çay ikram ediyor.

Uygulama noktasını ziyaret eden Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının, "Frene değil, kuralara güven" sloganına dikkati çekerek, tüm illerde olduğu gibi Giresun'da da uygulama noktaları oluşturulduğunu söyledi.

Bayram ziyareti için memleketine giden vatandaşları Keşap'taki uygulama noktasında kısa süreliğine misafir ettiklerini ifade eden Sarıfakıoğulları, "Eğer yorgunlarsa, eğer uykusuzlarsa burada hem çaylarını içiyorlar, hem Giresun'umuzun güzel fındığını yeme imkanı buluyorlar ve dinlenmiş bir vaziyette yollarına devam ediyorlar." dedi.

Sarıfakıoğulları, kurallara, hız limitlerine uyulduğu ve emniyet kemeri takıldığı takdirde güzel bir bayram yolculuğu ve bayram geçirileceğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da bayramlarda trafik yoğunluğunun arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tedbirleri en üst düzeye alarak olası trafik kazalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. 2016 yılındaki istatistik bilgilere göre beş maddi kaza olmuş ve 10 vatandaşımız yaralanmış. Bu dönemde ise bir maddi ve bir yaralamalı trafik kazası olmuş ve 2 vatandaşımız yaralanmış. Bu uygulamalar görüyoruz ki önemli bir şekilde kazaları önlemiş. Bu şekilde uygulamalarımız ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek."

Daha sonra Vali Sarıfakıoğulları polis ekiplerinin durdurduğu araç sürücüleri ile sohbet ederek sürücü ve yolcuları çay ikramı yapılan alana davet etti.