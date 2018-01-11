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Polisten 81 ildeki okulların çevresinde denetim

- Emniyet Genel Müdürlüğünce, dün ülke genelindeki okulların çevresinde 15 bin 611 personelin katılımıyla uygulama yapıldı - Denetimlerde 109 bin 30 kişi ve 8 bin 464 okul servis aracı kontrol edildi, kurallara uymayan 301 servis şoförüne ceza uygulandı

Polisten 81 ildeki okulların çevresinde denetim

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), dün 81 ildeki okulların çevresinde 4 bin 795 ekip ve 15 bin 611 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 10 Ocak'ta 81 ilde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamaya uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile güvenlik yönünden riskli bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşturulan karma ekipler katıldı.

4 bin 795 ekip ve 15 bin 611 personelin yer aldığı uygulamada, çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla çevresinde risk unsuru bulunduğu belirlenen okulların yakınındaki şüpheli şahıs ve araçlar, parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satılan iş yerleri, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları kontrol edildi.

Üniversite kampüsleri, öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler ile okul servis araçları ve şoförlerin de denetlendiği uygulamada 109 bin 30 kişi kontrol edildi, aranan 208 kişi yakalandı.

Ekipler tarafından 8 bin 464 okul servis aracı denetlendi, kurallara uymayan 301 servis şoförüne işlem yapıldı. Kontrol edilen 17 bin 485 iş yerinden 186'sına idari işlem uygulandı.

Aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 192 mermi, 15 kesici alet, 4 kurusıkı tabanca, 6 gram eroin, 112 gram esrar, 657 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 266 uyuşturucu hap ve bin 106 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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