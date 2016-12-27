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Polisten başarılı öğrencilere ödül

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, TEOG'da başarı gösteren 120 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve çanta dağıtıldı - Hakkari Valisi Toprak: - "Bu çalışma, polisin, sadece karakolda elinde silah, cop olan bir teşkilat olmadığını, toplumun faydası, öğrencilerin yükselmesi için çaba içinde olduğunu bize gösterdi"

Polisten başarılı öğrencilere ödül

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe emniyet ve milli eğitim müdürlüklerince "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destekleme Projesi" kapsamında başarılı olan öğrencilere ödül dağıtıldı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türkiye'nin her alanda büyük ülkelerle yarışır duruma yükseldiğini söyledi. Toprak, "Günümüzde birçok ülke iyi imkanlara rağmen dünyaya bir katkı sunamıyor ve kendilerini geliştiremiyor. Ne kadar bütçeleri olursa olsun bazı konularda belli yerlere bağlı kalıyorlar. Ama Türkiye çok şükür kendi ayakları üzerinde duran, diğer ülkelerle ekonomide yarışır durumda." diye konuştu.

Yüksekova ve Hakkari'nin de son zamanlarda başarılarını arttırmaya başladığını ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiği kadar kitap, test ve diğer malzemeleri dağıtmaya çalışıyoruz. Kaymakamlarımız ilçelerde büyük bir gayret içinde. Tüm öğrencilerimize destekte bulunacağız. Polisimiz bunları yaparken, halkımızla, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve toplumun diğer kesimleriyle kaynaşmayı ve bütünleşmeyi amaçlıyor. Bu çalışma, polisin, sadece karakolda elinde silah, cop olan bir teşkilat olmadığını, toplumun faydası, öğrencilerin yükselmesi için çaba içinde olduğunu bize gösterdi. Bu vesileyle kaymakamlığımıza, emniyet teşkilatımıza, milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı da, Çanakkale'yi geçemeyenlerin günümüzde farklı maşalar kullanarak emellerine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti. Kaşıkçı, "Sakarya'da yenemedikleri Türkiye Cumhuriyeti'ni farklı maşalar kullanılarak yıkmak istiyorlar. Bugünün PKK'sı da, FETÖ'sü de, DEAŞ'ı da aynı kaynaktan besleniyor. Bütün emelleri bu ülkenin huzurunu ve geleceğini bozmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından TEOG sınavı ile okullarında başarılı gösteren 120 öğrenciye, proje kapsamında temin edilen sınavlara hazırlık seti, kırtasiye malzemesi ve çanta dağıtıldı.

Programa, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, kurum amirleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.








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