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Polisten hayvan pazarında uygulamalı "sahte para" uyarısı

- Kars'ta polis, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı - Besicilerden Sümbül: - "Polise çok teşekkür ederiz, çok güzel bir uygulama. Vatandaşları böyle aydınlatırlarsa daha iyi olur, millet bu konuda mağdur"

Polisten hayvan pazarında uygulamalı

KARS (AA) - Kars'ta polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamaları olarak bilgi aktardı.

Polisler, sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlar ile kurbanlık satıcılarına dağıttı.

Broşürde, "Alışveriş sırasında aldığınız paranın sahte olup olmadığını kontrol edin, aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı dikkatli ve duyarlı olun. Ücretinizi almadan hayvanınızı teslim etmeyin. Hayvan satışlarından kazandığınız parayı bankaya yatırın." ifadesine yer verildi.

Kurbanlık satıcılarından Bayram Sümbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce kurban pazarlarında 2 defa sahte para mağduru olduğunu söyledi.

Bu konuda diğer besicilerin de mağduriyet yaşadığına işaret eden Sümbül, şunları kaydetti:

"Polise çok teşekkür ederiz, çok güzel bir uygulama. Vatandaşları böyle aydınlatırlarsa daha iyi olur, millet bu konuda mağdur. Ben 2-3 defa sahte para aldım. Bir defasında sahte 200 lira almıştım sonradan fark ettim ama iş işten geçmişti. Burada kurbanlık satışında deste deste para veriliyor, hangisi sahte bazen bakamıyorsunuz bile."

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KarsSahte Para
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